Росія не відмовилася від ідеї окупації України - Зеленський в інтерв'ю CNN

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що Росія не відмовилася від ідеї окупації всієї України.

"Вони не відмовилися від спроб (окупації - ІФ). Ми їх витіснили, і вони відійшли. Але я вважаю, що загалом вони - всередині своєї держави та військово-політичних планів не відмовилися від окупації нашої держави. І не відмовляється багато хто і багато років. Це їхні плани", - заявив Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CNN.