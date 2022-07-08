Події

08:18 08.07.2022

За четвер українські військові знищили 12 окупантів, 3 одиниці техніки, склад боєприпасів – ОК "Південь"

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За четвер українські військові знищили 12 окупантів, 3 одиниці техніки, склад боєприпасів – ОК "Південь"

За добу четверга українські захисники знищили 12 людей особового складу агресора, 3 одиниці техніки, склад ворожих боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"За підсумками роботи наших ракетно-артилерійських та інших підрозділів втрати противника становлять 12 рашистів, танк, гаубиця "Мста-Б", склад боєприпасів та БПЛА "Орлан-10", знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля", - сказано у повідомленні, опублікованому в ніч проти п'ятниці.

Крім цього, українська авіація тричі завдала "ударів парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника та ворожої техніки в районі Давидова Брода та Правдиного".

"Під час повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети "повітря-повітря" по парі наших штурмовиків. Для нас – без втрат, для ворога – без успіху", - зазначають у Командуванні.

У Херсонській області агресор ударним вертольотом Ка-52 намагався атакувати позиції українських військових, противник успіху не досяг і "був змушений втекти, ухиляючись від вогню у відповідь".

Увечері окупанти обстріляли з важкої стовбурової артилерії обстріляні околиці Галицинового на Миколаївщині, жертв немає.

"Вороже корабельне угруповання продовжує загрожувати застосуванням 40 ракет типу "Калібр" із чотирьох надводних і двох підводних носіїв, які разом із трьома ВДК чатують на варті північно-західної частини Чорного моря", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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