Події

08:00 08.07.2022

Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, попередньо постраждалих немає

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Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, попередньо постраждалих немає

Російські окупанти обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, заздалегідь люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На ранок російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. У Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку. У Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих", - написав Резніченко в телеграм-каналі у п'ятницю.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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