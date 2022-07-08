Події

07:28 08.07.2022

"Укрзалізниця" з 29 липня запускає поїзд Харків-Одеса

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"Укрзалізниця" з 29 липня запускає поїзд Харків-Одеса

"Укрзалізниця" призначає новий поїзд №288/287 сполученням Харків - Одеса, який дасть змогу з'єднати прямим залізничним сполученням міста зі сходу до півдня країни.

"Поїзд №288/287 проходитиме через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста, даючи зручне залізничне сполучення кільком регіонам", – ідеться у повідомленні перевізника у телеграмі.

Згідно з ним, поїзд курсуватиме з Харкова через день у непарні числа з 29 липня. Відправлення – о 7:58, прибуття до Одеси – о 10:39. У зворотному напрямку з Одеси поїзд курсуватиме у парні числа з 30 липня. Відправлення – о 15:42, прибуття до Харкова – о 17:40.

Квитки будуть доступні онлайн на сайті, у чат-боті "Укрзалізниці" та в касах з 8 липня.

 

Теги: #одеса #харків #поїзд

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