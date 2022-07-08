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07:25 08.07.2022

Дортмунд передав Миколаєву муніципальну техніку – мер

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Дортмунд передав Миколаєву муніципальну техніку – мер

Муніципалітет міста Дортмунд передав Миколаєву муніципальну техніку, зокрема мікроавтобуси, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

"Місто Дортмунд передало Миколаєву муніципальну техніку. Зокрема 10 пасажирських та вантажно-пасажирських мікроавтобусів. Їх ми розподілимо на наші комунальні підприємства. Також із Дортмунда ми отримали техніку для ремонту доріг і тротуарів", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі у четвер.

Він зазначив, що "така допомога нашому місту стала можливою завдяки платформі Cities4Cities, яка об'єднує українські та інші європейські міста. На ній ми розмістили інформацію про те, якої техніки потребує наше місто, а муніципалітет Дортмунда оперативно відреагував на нашу заявку".

Сєнкевич подякував громаді Дортмунда та "особисто меру Томасу Вестфалю за підтримку Миколаєва і всієї України".

 

Теги: #миколаїв #техніка #дортмунд

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