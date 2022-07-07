У ХАРКОВІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ СИЛЬНІ ПОЖЕЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ СИЛЬНІ ПОЖЕЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ СИЛЬНІ ПОЖЕЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Уряд веде переговори з Фукуямою та Бальцеровичем про входження до консультаційної ради відновлення України
Росіяни обстріляли Авдіївку понад десять разів із учорашнього вечора, відомо про одного загиблого та двох поранених
Ворог знову обстріляв Апостолівську громаду Дніпропетровської області, пошкоджено будинки та мережу електропередач
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