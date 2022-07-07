Події

18:10 07.07.2022

У ХАРКОВІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ СИЛЬНІ ПОЖЕЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ХАРКОВІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ СИЛЬНІ ПОЖЕЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У ХАРКОВІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ СИЛЬНІ ПОЖЕЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #харків #пожежі #обстріли

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