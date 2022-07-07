Співробітники ФСБ проводять роз'яснювальну роботу серед білоруських військових щодо необхідності участі у "спецоперації" в Україні у разі потреби

Співробітники Федеральної служби безпеки, інших силових структур Росії, офіцери Збройних сил Республіки Білорусь проводять роз'яснювальну роботу серед білоруських військових щодо необхідності участі у так званій спецоперації на території України у разі потреби, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Співробітники ФСБ, інших силових структур Росії, офіцери ЗС Республіки Білорусь наразі проводять роз'яснювальну роботу серед військовослужбовців Збройних сил Білорусі щодо необхідності участі в так званій спецоперації на території України, але у разі потреби. Нині така робота триває у вигляді так званих політзанять під час навчань серед окремих підрозділів, насамперед це підрозділи спеціального призначення, підрозділи десантно-штурмових військ", - зазначив Громов на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

Він додав, що за наявною інформацією, за підтримки Комітету державної безпеки Республіки Білорусь у країні відбувається вербування колишніх військовослужбовців, насамперед спецпризначення, льотного складу щодо укладання контрактів із приватною військовою компанією "Ліга" для можливого залучення до воєнних дій на території України.

"З огляду на наявний стан, подальшим імовірним характером дій противника може бути продовження демонстраційних дій у південних районах Брестської та Гомельської областей, які межують з Україною, також ведення розвідки з метою вивчення та аналізу діяльності наших військ", - розповів Громов.

За його словами, не виключається ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника у наближених до державного кордону районах Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей. Зберігається висока можливість здійснення провокацій спецслужбами РФ на білоруських об'єктах із подальшим звинуваченням України.

Громов наголосив, що водночас імовірність самостійного, окремо від російських військ, відкритого вторгнення білоруських військ на територію України в межах участі у "спеціальній операції" в Україні залишається низькою.