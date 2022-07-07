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15:30 07.07.2022

Білорусь передала аеродром "Зябрівка" під повний контроль РФ - Генштаб ЗСУ

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Білорусь передала аеродром "Зябрівка" під повний контроль РФ - Генштаб ЗСУ

Білорусь передала аеродром "Зябрівка" під повний контроль Росії, наразі там тривають заходи щодо облаштування російської військової бази, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Білорусь передала під повний контроль Росії аеродром "Зябрівка", де наразі тривають заходи щодо облаштування російської військової бази. На території аеродрому перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400 "Тріумф" ЗС РФ", - сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в четвер.

Крім того, в рамках анонсованої передачі Росією оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" у ЗС Республіки Білорусь проводяться підготовчі заходи щодо прийому певного озброєння.

"Так, у пункті постійної дислокації 465 ракетної бригади на південний схід від Мінська розпочато будівництво ангарів для цих комплексів. Протягом наступного місяця сплановано відрядження військовослужбовців ЗС Республіки Білорусь на навчання до військово-космічної академії імені Можайського РФ", - додав Громов.

Теги: #білорусь #аеродром #зс_рф

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