Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область із РСЗВ, є поранені

Російські окупанти у середу ввечері обстріляли з ракетних систем залпового вогню Синельниківський район (Дніпропетровська обл.), в результаті чого 3 особи отримали поранення, при цьому 1 з них перебуває у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ввечері ворог обстріляв із РСЗВ Синельниківський район. Влучили по Покровській громаді. Трьох людей поранено, один із поранених важкий. Відбулося загоряння на місцевому підприємстві. Рятувальники гасять вогонь", - написав він у телеграмі в середу.

За його словами, від самого ранку середи російські війська тримали під прицілом Криворізький район. Шість разів обстрілювали із різної зброї. Обстріляли одразу чотири громади – Широківську, Апостолівську, Нивотрудівську та Зеленодольську.

"В Апостолівській та Нивотрудівській громадах горіли поля з пшеницею. У Зеленодольській – лісосмуга. У Широківській громаді обстрілом понівечило сонячну електростанцію. У селі Шестерня зруйновано будинок. Там сталася пожежа, її вже загасили. Село частково без світла та газу. Обійшлося без жертв" - підсумував Резніченко.