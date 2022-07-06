Події

21:04 06.07.2022

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область із РСЗВ, є поранені

1 хв читати
Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область із РСЗВ, є поранені

Російські окупанти у середу ввечері обстріляли з ракетних систем залпового вогню Синельниківський район (Дніпропетровська обл.), в результаті чого 3 особи отримали поранення, при цьому 1 з них перебуває у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ввечері ворог обстріляв із РСЗВ Синельниківський район. Влучили по Покровській громаді. Трьох людей поранено, один із поранених важкий. Відбулося загоряння на місцевому підприємстві. Рятувальники гасять вогонь", - написав він у телеграмі в середу.

За його словами, від самого ранку середи російські війська тримали під прицілом Криворізький район. Шість разів обстрілювали із різної зброї. Обстріляли одразу чотири громади – Широківську, Апостолівську, Нивотрудівську та Зеленодольську.

"В Апостолівській та Нивотрудівській громадах горіли поля з пшеницею. У Зеленодольській – лісосмуга. У Широківській громаді обстрілом понівечило сонячну електростанцію. У селі Шестерня зруйновано будинок. Там сталася пожежа, її вже загасили. Село частково без світла та газу. Обійшлося без жертв" - підсумував Резніченко.

 

 

Теги: #обстріл #рсзв #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:48 06.07.2022
В окупованому Скадовську вибухи, одна людина загинула, четверо поранені

В окупованому Скадовську вибухи, одна людина загинула, четверо поранені

20:19 06.07.2022
У Криворізькому районі горіли поля та степи після обстрілів окупантів

У Криворізькому районі горіли поля та степи після обстрілів окупантів

13:47 06.07.2022
Унаслідок ворожого ракетного обстрілу на Миколаївщині загинула людина

Унаслідок ворожого ракетного обстрілу на Миколаївщині загинула людина

12:26 06.07.2022
У Чугуєві рятувальники ліквідували пожежу на АЗС, спричинену ворожими обстрілами

У Чугуєві рятувальники ліквідували пожежу на АЗС, спричинену ворожими обстрілами

11:22 06.07.2022
У Харкові внаслідок ракетного удару по території вишу загинув сторож

У Харкові внаслідок ракетного удару по території вишу загинув сторож

09:38 06.07.2022
Унаслідок обстрілу Слов'янська у вівторок двоє загиблих та семеро поранених - мер

Унаслідок обстрілу Слов'янська у вівторок двоє загиблих та семеро поранених - мер

07:48 06.07.2022
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, пошкоджено будинки

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, пошкоджено будинки

07:17 06.07.2022
За вівторок окупанти обстріляли п’ять прикордонних громад Сумської області

За вівторок окупанти обстріляли п’ять прикордонних громад Сумської області

07:10 06.07.2022
Окупанти обстріляли Сумщину, про жертв нічого не повідомляється

Окупанти обстріляли Сумщину, про жертв нічого не повідомляється

07:03 06.07.2022
Окупанти випустили 4 ракети по території Хмельницької області, внаслідок удару жертв немає

Окупанти випустили 4 ракети по території Хмельницької області, внаслідок удару жертв немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В окупованому Скадовську вибухи, одна людина загинула, четверо поранені

Українські військові зупинили наступ російських окупантів на декількох напрямках, змусили їх відійти - Генштаб ЗСУ

Зеленський заявив, що має підтвердження про постачання до України потужної ППО

РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України - прем'єр Ірландії

Зеленський заявив, що не має непорозумінь із Генштабом щодо обмеження переміщення військовозобов'язаних у межах країни

ОСТАННЄ

Харківські поліцейські знайшли та повернули власниці старовинну бандуру, яку злодій встиг за безцінь здати у ломбард

Кулеба обговорив із Бербок тиск на РФ, постачання озброєнь та експорт зерна

Кулеба обговорив кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну з Блінкеном

Українські військові зупинили наступ російських окупантів на декількох напрямках, змусили їх відійти - Генштаб ЗСУ

Зеленський уперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову із президентом країни

У Запорізькій області на касетному боєприпасі підірвався місцевий житель, він госпіталізований

Низка населених пунктів Запорізької області залишилися без газо- та водопостачання через бойові дії

На Львівщині затримали керівницю агентства з працевлаштування за сприяння у переправленні військовозобов'язаних за кордон

В окупованій частині Запорізької області виведено з ладу міст між селами Новобогданівка та Троїцьке

Зеленський заявив, що має підтвердження про постачання до України потужної ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА