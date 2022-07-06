Події

12:56 06.07.2022

У Мецці готуються до наймасовішого хаджу від початку пандемії COVID-19

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У Мецці готуються до наймасовішого хаджу від початку пандемії COVID-19

Мусульманські прочани прибувають до Мекки, де в четвер офіційно розпочнеться хадж, повідомляють у середу близькосхідні ЗМІ.

Очікується, що в хаджі цього року візьмуть участь близько 1 млн мусульман, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Серед них 850 тис. осіб, які прибули до Саудівської Аравії з інших країн.

До хаджу допустили лише вакцинованих мусульман віком до 65 років, можливість участі розігрувалося в онлайн-лотереї. Іноземці, які прибувають до Саудівської Аравії, повинні надати негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 72 години до поїздки.

Зазначається, що цьогорічний хадж стане наймасовішим від початку пандемії коронавірусу. Проте кількість учасників буде нижчою, ніж у допандемійний період, коли на хадж у середньому приїжджало близько 2,5 млн мусульман.

Переважна більшість паломників, як зазначають місцеві ЗМІ, одягнені відповідно до традицій у білий безшовний одяг, практично всі вони - без масок, незважаючи на те, що в червні влада Саудівської Аравії оголосила про обов'язкове носіння масок у Мецці.

Хадж - паломництво в Мекку, де розташована основна святиня ісламу - Кааба, бодай один раз у житті, відповідно до постулатів релігії, має здійснити кожен правовірний мусульманин, якщо йому дозволяє фізичне здоров'я та фінансове становище.

Теги: #мекка #хадж

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