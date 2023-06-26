Події

19:55 26.06.2023

Мільйони мусульман прибули до Саудівської Аравії на хадж

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Мільйони мусульман прибули до Саудівської Аравії на хадж

Понад 2 млн мусульманських прочан зі 160 країн прибули до Мекки, щоб узяти участь у хаджі, повідомляють у понеділок західні ЗМІ.

Цьогоріч уперше після початку пандемії коронавірусу COVID-19 паломництво відбувається без противірусних обмежень. У королівстві очікують рекордної відвідуваності.

"Цього року ми побачимо найбільше паломництво в історії", - заявили раніше в міністерстві хаджу Саудівської Аравії, зазначивши, що це станеться, якщо все піде за планом. За даними міністерства, до Мекки прибудуть понад 2,5 млн паломників.

ЗМІ зазначають, що цьогоріч однією з найсерйозніших проблем для паломників є високі температури. У понеділок у Мецці зафіксували температуру 46 градусів за Цельсієм. Міністерство охорони здоров'я порекомендувало вірянам використовувати парасольки, а хворим і літнім людям залишатися в приміщеннях опівдні, щоб уникнути сонячного удару.

Для гарантування безпеки за паломництвом із неба спостерігають гелікоптери та безпілотники.

Хадж - прощу до Мекки, де розташована основна святиня ісламу - Кааба, хоча б один раз у житті відповідно до постулатів релігії має здійснити кожен правовірний мусульманин, якщо йому дає змогу фізичне здоров'я і фінансовий стан.

У перший день хаджу прочани одягаються в іхрам - особливий білий безшовний одяг - і прибувають до Мекки, де здійснюють таваф і сай - обов'язкові ритуали. Потім паломники прямують у долину Міна - передмістя Мекки, де залишаються на ніч. У другий день хаджу ті, хто молиться, вирушають на гору Арафат для роздумів і покаяння та в долину Муздаліфа, що розташована між горою Арафат і долиною Міна. Там прочани залишаються на ніч і готуються до здійснення обряду побиття шайтана на мосту Джамарат, який відбувається в третій день хаджу. Для здійснення цього обряду прочани прямують до долини Міна пішки після ранкової молитви, заздалегідь взявши з собою маленькі камені. У долині на мосту Джамарат вони закидають камінням три стовпи, які символізують диявола. З четвертого до шостого дня хаджу прочани знову здійснюють таваф та сай і можуть залишитися в долині Міна ще на дві-три ночі. Хадж завершується триденним святкуванням Ід аль-Адха (Курбан-байрам) - свята жертвопринесення.

Теги: #хадж #саударавія

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