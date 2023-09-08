МХП і саудівська DHV створюють СП 45% на 55% для інвестування понад $50 млн у птахівництво в Саудівській Аравії

Агрохолдинг МХП, найбільший український виробник курятини, уклав акціонерну угоду про створення спільного підприємства з Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV), "донькою" Tanmiah Food Company - провідного постачальника м'яса птиці та іншої м'ясної продукції на Близькому Сході, що котирується на саудівському фондовому ринку.

"Це партнерство дасть змогу DHV і MHP об'єднати зусилля для інвестування понад 200 млн саудівських ріалів (майже $53 млн за поточним курсом) у фермерські господарства з потужністю понад 1 млн батьківських стад, які, як очікується, вироблятимуть приблизно 175 млн інкубаційних яєць за рік, в сучасний інкубатор і комбікормовий завод для птиці", - йдеться в повідомленні МХП на Лондонській фондовій біржі в п'ятницю.

Ґрунтуючись на фундаменті, закладеному Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним раніше цього року, DHV належатиме 55% акцій, а МХП - 45% акцій спільного підприємства.