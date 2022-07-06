Київ передав Національній гвардії 1200 бронежилетів

Міський голова Києва Віталій Кличко передав Національній гвардії України 1 200 бронежилетів 4 та 5 класу захисту, які місто отримало від партнерів, повідомляє пресслужба мера.

"Війна, з якою Росія вдерлася в Україну, триває вже понад чотири місяці. Українці героїчно б’ються за свою незалежність та волю, за свою державність. І військові, які боронять нас на передовій, потребують якісного і надійного спорядження. Столична влада як може допомагає українським бійцям. Ми передаємо продукти харчування, засоби гігієни, автомобілі, найнеобхідніше спорядження. Сьогодні Київ передав Національній гвардії України 1 200 бронежилетів 4 та 5 класу захисту. Ці бронежилети місто отримало від партнерів. Спорядження пройшло всі необхідні дослідження та експертизи і має належні протоколи випробувань", - заявив Кличко.

Загалом Київ уже передав захисникам України майже 15 тис. бронежилетів та 5 тисяч кевларових шоломів. У березні та квітні бронежилети місто передавало територіальній обороні, захисникам-добровольцям, у травні 7 500 бронежилетів та 5 000 кевларових шоломів передали Сухопутним військам України, тоді ж 500 бронежилетів – Нацгвардії. У червні 1 700 бронежилетів – Державній прикордонній службі України.

"Національна гвардія пліч-о-пліч зі Збройними силами України боронить державу. Я дуже вдячний міській владі, громаді Києва за те, що вони надають нам допомогу. Так, держава забезпечує нас усім, але допомога зайвою ніколи не буде. Тому дякую кожному киянину. Дякую, що ви пам’ятаєте, що є така гвардія, яка стоїть на захисті. Яка воює, несе службу по охороні громадського порядку і виконує ті завдання, які перед нею ставлять", – зазначив командувач Національної гвардії України Юрій Лебідь і додав, що надані містом бронежилети мають керамічну полегшену пластину, а також балістичний захист.