Події

07:48 06.07.2022

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, пошкоджено будинки

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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, пошкоджено будинки

Російські окупанти обстріляли село Шестерня на Дніпропетровщині, внаслідок обстрілів було пошкоджено будинки, серед людей постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські війська знову вдарили по Криворізькому району. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестерня. Пошкоджено кілька житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в середу.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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