Окупанти випустили 4 ракети по території Хмельницької області, внаслідок удару жертв немає

Російські окупанти випустили чотири ракети по території Хмельницької області, одну ракету збила ППО, внаслідок удару було поранено одну людину, жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Сьогодні під час повітряної тривоги близько 19:45 рашисти випустили чотири ракети по території нашої області. Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Він уточнив, що "ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. Внаслідок вибухів одна людина поранена. Жертв немає".

Раніше "Суспільне" з посиланням на голову Ярмолинецької громади Хмельницької області Андрія Шутяка повідомило, що внаслідок ракетного удару по території Ярмолинецької громади одна людина постраждала, її госпіталізували.