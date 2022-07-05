Депутати пропонують законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання в межах України

Група народних депутатів пропонує законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання в межах України.

Відповідний законопроєкт № 7522 зареєстровано у Верховній Раді 5 липня, але його текст нині відсутній на сайті парламенту.

Ініціаторами законодавчої ініціативи виступили члени фракції "Слуга народу" Кирило Нестеренко, Максим Зуєв та Дмитро Чорний.

Як повідомлялося, Генеральний штаб Збройних сил України розробив порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним під час воєнного стану. Так, для виїзду за межі областей України вони мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування. Такий дозвіл діятиме 30 діб, а надалі його знову можна буде отримати до ТЦК.