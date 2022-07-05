"ДТЕК Донецькі електромережі" у червні повернув світло понад 765 тис. сімей у Донецькій області

Фахівці "ДТЕК Донецькі електромережі" змогли у повному обсязі або частково відновити електропостачання для мешканців понад 600 населених пунктів Донецької області та повернути світло до будинків понад 765 тисячам сімей, повідомляється у пресрелізі компанії у вівторок.

"У червні на Донеччині тривають масштабні бойові дії, які стали основною причиною пошкоджень ліній та електрообладнання. Минулого місяця аварійно-ремонтні бригади "ДТЕК Донецькі електромережі" повністю або частково відновили електропостачання у 605 населених пунктах Донецької області. Знову зі світлом – 765 633 сім'ї", - йдеться у документі.

За інформацією "ДТЕК Донецькі електромережі", значна частка відключень пов'язана з пошкодженням унаслідок бойових дій ліній та обладнання НЕК "Укренерго", що призвело до знеструмлення півночі Донецької області.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі спільно з НЕК відновили електропостачання для понад 300 тисяч клієнтів на півночі області на час ремонту обладнання. Зокрема за минулий тиждень відновлено електропостачання будинків для 90 123 сімей у 97 населених пунктах Донецької області", - повідомили в компанії.

На сьогодні без світла ще залишаються 318 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики очікують дозволу Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

"У Донецькій області тривають бойові зіткнення, що супроводжуються масованими обстрілами, зокрема ракетними та авіаудари. Це призводить до дедалі більших пошкоджень електромереж та зупинки електропідприємств. Ми просимо наших клієнтів з розумінням поставитися до ситуації", - констатували в "ДТЕК".