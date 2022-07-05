Події

08:18 05.07.2022

Минулої доби від обстрілів загинули два мешканці Донецької області, четверо поранені

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Минулої доби від обстрілів загинули два мешканці Донецької області, четверо поранені

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 2 особи, ще 4 – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 4 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу — у Бахмуті. Ще 4 людини отримали поранення", - написав Кириленко у Фейсбуці у вівторок уранці.

Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу надали 2 людям, пораненим у Луганській області.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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