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19:21 04.07.2022

ЗС України змусили окупантів відійти після їхнього наступу у напрямку Вуглегірської ТЕС, штурмові дії в Білогорівці українські воїни успішно відбили

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ЗС України змусили окупантів відійти після їхнього наступу у напрямку Вуглегірської ТЕС, штурмові дії в Білогорівці українські воїни успішно відбили

На Донбасі українські військові змусили російських окупантів відійти після їхнього наступу у напрямку Вуглегірської ТЕС, штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни також успішно відбили, противник відійшов, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на вогневому ураженні наших підрозділів. Противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" неподалік Павлограда та Покровська. На Краматорському напрямку агресор обстрілював із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Також противник завдав авіаудару поблизу Вершини. Наші захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник не припиняв обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На останньому ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тернівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснює спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля,  Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного.

Також російські окупанти продовжують артилерійські обстріли Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від нього. Противник завдав авіаударів неподалік Петрівки. Українські воїни жорстко запобігли ворожій спробі штурмових дій у напрямку н.п. Соснівка.

"Намагаючись хоч якось завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, ворог дистанційно пройшов місцевість неподалік Черкаських Тишків. На напрямку триває контрбатарейна боротьба", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ЗС Білорусі продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах.

Водночас в акваторії Чорного моря в готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України російські загарбники утримують три носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр".

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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