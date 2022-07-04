Події

18:07 04.07.2022

23 липня у Києві відбудеться Другий саміт перших леді та джентльменів - Зеленська

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23 липня у Києві відбудеться Другий саміт перших леді та джентльменів - Зеленська

 Дружина президента Володимира Зеленського Олена заявила, що будь-які дискусії щодо відновлення країни не мають сенсу, якщо вони не ставлять в основу відновлення людей.

"Це не тільки про будівництво. Будинки без людей – ніщо", - наголосила вона, виступаючи у понеділок через відеозв'язок на конференції з відновлення України у Лугано.

Вона анонсувала проведення 23 липня Другого саміту перших леді та джентльменів "Центральною фігурою саміту стане Людина, людський капітал. Думаю, ця розмова буде корисною усьому світу, оскільки війна в Україні вплинула на людей не лише в моїй країні", - сказала вона.

Вона нагадала, що "одним із пріоритетів моєї роботи була безбар'єрність. Сьогодні це ще важливіше. Війна щодня калічить десятки дорослих та маленьких".

Зеленська наголосила також на важливості надання психологічної допомоги постраждалим. "Іще один аспект – психологічний. Тривожність та надтривожність відчувають 60% українців. За моєю ініціативою держава запустила Національну програму психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки, щоб системно подолати наслідки війни".

Вона також відзначила Ізраїль як країну, яка є найкращим прикладом того, як жити та працювати в умовах постійних загроз.

Теги: #відновлення #зеленська

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