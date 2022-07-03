Події

20:02 03.07.2022

Словаччина планує передати свої радянські винищувачі й танки Україні до отримання нової техніки натомість

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Словаччина планує передати свої радянські винищувачі й танки Україні до отримання нової техніки натомість

Україна може отримати винищувачі МіГ-29 та танки радянського виробництва від Словаччини до того, як та отримає замовлені нові винищувачі F-16, постачання яких затримується, і на цей час Чехія допоможе Словаччині в охороні повітряного простору, повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер на зустрічі із главою чеського уряду Петером Фіалою.

Як повідомляє чеський телеканал CT24, Хегер при цьому зазначив, що не розкриватиме подробиці передання техніки українській стороні. "Я не хочу про це говорити докладно, тому що нас й Україна попросила цю техніку не специфікувати", - сказав він.

Фіала, у свою чергу, наголосив, що Чехія може допомогти з навчанням українських солдатів.

У повідомленні наголошується, що у червні цього року Словаччина звернулася до Чехії за допомогою в охороні повітряного простору, доки вона не прийме замовлені винищувачі F-16. Вони мають замінити експлуатовані досі МіГ-29, але постачання буде відкладено.

Фіала запевнив словацького колегу, що Чехія допоможе сусідній країні. "Я думаю, що це чудовий приклад не лише оборонної співпраці, а й довіри. Ми допомагатимемо Словаччині, поки в її розпорядженні не з'являться нові літаки. І ми розраховуємо на те, що хтось знову нам допоможе, якщо у нас виникнуть проблеми ", - сказав він, наголосивши, що це на користь Чехії.

Хегер підрахував, що його країні буде потрібна допомога чеських винищувачів приблизно на рік

І Хегер, і Фіала зазначили, що всіх здивувало, наскільки ефективно та як довго Україна могла захищатись від вторгнення РФ. "У нас є всі передумови вірити, що Україна переможе у цій війні", - сказав прем'єр Словаччини.

 

 

 

Теги: #зброя #словаччина #постачання

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