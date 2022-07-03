Окупанти зайняли Золотарівку під Лисичанськом і намагаються захопити Білогорівку, наступ у напрямку Ниркове-Берестове відбито

Російські окупаційні війська обстрілюють із ствольної артилерії райони сіл Золотарівка та Верхньокам'янка на Лисичанському напрямку, штурмували Золотарівку і взяли її під свій контроль, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, повідомляється у фейсбуці.

На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою.

При цьому наступальні дії окупантів на напрямку Ниркове-Берестове на Бахмутському напрямку українські військові успішно відбили. "Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка-Берестове. Вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка-Спірне та Миколаївка-Спірне. Зазнав значних втрат і відійшов", - йдеться у зведенні.

На Слов'янському напрямку українські підрозділи відбили штурм окупантів у напрямку Пасіка-Долина.

На всіх зазначених напрямках окупанти вели артилерійські обстріли. Також для сковування українських підрозділів та недопущення їхнього просування противник здійснював артилерійські обстріли на Харківському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.

Крім того, агресор продовжує завдавати ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку з метою зниження наступальних дій наших військ.

"На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні і характері діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначається", - йдеться у зведенні.