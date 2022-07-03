Події

19:09 03.07.2022

Окупанти зайняли Золотарівку під Лисичанськом і намагаються захопити Білогорівку, наступ у напрямку Ниркове-Берестове відбито

1 хв читати
Окупанти зайняли Золотарівку під Лисичанськом і намагаються захопити Білогорівку, наступ у напрямку Ниркове-Берестове відбито

Російські окупаційні війська обстрілюють із ствольної артилерії райони сіл Золотарівка та Верхньокам'янка на Лисичанському напрямку, штурмували Золотарівку і взяли її під свій контроль, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, повідомляється у фейсбуці.

На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою.

При цьому наступальні дії окупантів на напрямку Ниркове-Берестове на Бахмутському напрямку українські військові успішно відбили. "Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка-Берестове. Вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка-Спірне та Миколаївка-Спірне. Зазнав значних втрат і відійшов", - йдеться у зведенні.

На Слов'янському напрямку українські підрозділи відбили штурм окупантів у напрямку Пасіка-Долина.

На всіх зазначених напрямках окупанти вели артилерійські обстріли. Також для сковування українських підрозділів та недопущення їхнього просування противник здійснював артилерійські обстріли на Харківському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.

Крім того, агресор продовжує завдавати ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку з метою зниження наступальних дій наших військ.

"На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні і характері діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначається", - йдеться у зведенні.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 03.07.2022
Зенітні ракетні війська знищили з 24 лютого 530 повітряних цілей росіян - Генштаб

Зенітні ракетні війська знищили з 24 лютого 530 повітряних цілей росіян - Генштаб

10:38 03.07.2022
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 35 970 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 35 970 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

07:40 03.07.2022
Окупанти зосередили основні зусилля на закріпленні на позиціях у Лисичанську та Верхньокам'янці

Окупанти зосередили основні зусилля на закріпленні на позиціях у Лисичанську та Верхньокам'янці

19:07 02.07.2022
Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

09:36 02.07.2022
Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 35 870 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 35 870 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

07:28 02.07.2022
На Авдіївському, Бахмутському та Харківському напрямках окупанти завдали авіаударів. Білорусь продовжила терміни мобнавчання до 9 липня

На Авдіївському, Бахмутському та Харківському напрямках окупанти завдали авіаударів. Білорусь продовжила терміни мобнавчання до 9 липня

07:21 01.07.2022
Ворог активізував військові дії на Краматорському напрямку

Ворог активізував військові дії на Краматорському напрямку

19:19 30.06.2022
Українська армія повністю звільнила Одеську область від російських окупантів, на Донбасі тривають бої

Українська армія повністю звільнила Одеську область від російських окупантів, на Донбасі тривають бої

16:42 30.06.2022
Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ - Генштаб ЗСУ

Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ - Генштаб ЗСУ

16:15 30.06.2022
ЗСУ не спостерігають і не передбачають відкриття другого фронту на харківському напрямку

ЗСУ не спостерігають і не передбачають відкриття другого фронту на харківському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Туреччина затримала судно "Жибек Жоли" з окупованого Бердянська

Бійці ЗС України збили 10-й ворожий БПЛА на Дніпропетровщині

Сили оборони України після важких боїв відійшли з Лисичанська

У Лисичанську бої йдуть на околицях міста

Австралія додатково надасть військово-технічну допомогу Україні на $100 млн

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі

У Слов'янську загинули шестеро людей, серед них дитина, ще 15 поранено

Окупанти обстріляли Харківський район, троє мирних жителів загинули

Мер Краматорська підтвердив прильоти містом і закликав городян залишатися в укриттях до з'ясування наслідків

Туреччина затримала судно "Жибек Жоли" з окупованого Бердянська

Подоляк назвав умови для переговорів України та РФ

Двоє дітей загинули в результаті недільного обстрілу окупантами Слов'янська

Бійці ЗС України збили 10-й ворожий БПЛА на Дніпропетровщині

Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Австралії

На Луганському напрямку бої відбуваються за кожен квадратний кілометр – нардеп Чернєв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА