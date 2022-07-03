На Харківщині 4 мирні жителі поранені, вранці ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в облцентрі - Синєгубов

Унаслідок ворожих обстрілів Харкова і населених пунктів області за минулу добу були поранені четверо мирних жителів, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Загалом протягом доби, за даними обласного центру екстреної медичної допомоги, 4 поранених: Харків - 1, Чугуївський район - 2, Харківський район - 1", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, о 4 годині ранку окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури Київського району міста. Попередньо - постраждалих немає. В результаті удару в Новобаварському районі міста вибило шибки в приватному житловому будинку і навчальному закладі поруч. Постраждала власниця будинку - 54-річна жінка. Її госпіталізували, стан оцінюється як середньої тяжкості.

По області протягом доби ворожих обстрілів зазнали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.