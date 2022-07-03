Події

10:38 03.07.2022

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 35 970 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

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Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 35 970 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

 Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ вже втратила близько 35 970 людей особового складу, 1 584 танки, 3 744 бойові броньовані машини, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.07 орієнтовно становлять особового складу близько 35 970 (+100) людей ліквідовано, танків ‒ 1 584 (+2) од., бойових броньованих машин ‒ 3 744 (+7) од., артилерійських систем– 801 (+1) од., РСЗВ - 246 (+0) од., засоби ППО - 105 (+0) од., літаків - 217 (+0) од., вертольотів – 187 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 654 (+1), крилатих ракет – 144 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн – 2 618 (+4) од., спеціальна техніка – 64 (+3)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на Фейсбук.

Зазначається, що "найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках".

 

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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