За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки знищили 44 ворожі боєприпаси

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, 13 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 5 пожеж, спричинених обстрілами.

"Усі 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському районі Харківської області. Горіли господарські будівлі, гараж, а також хвойна підстилка та суха трава", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, підрозділи ДСНС двічі залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт (у Київському та Холодногірському районах Харкова). Піротехніки ДСНС ліквідували 44 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.