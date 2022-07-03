Події

08:01 03.07.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки знищили 44 ворожі боєприпаси

1 хв читати
За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки знищили 44 ворожі боєприпаси

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, 13 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 5 пожеж, спричинених обстрілами.

"Усі 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському районі Харківської області. Горіли господарські будівлі, гараж, а також хвойна підстилка та суха трава", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, підрозділи ДСНС двічі залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт (у Київському та Холодногірському районах Харкова). Піротехніки ДСНС ліквідували 44 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

 

 

Теги: #україна #харків #рятувальники #виїзд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 03.07.2022
Харківські поліцейські задокументували 30 фактів пошкоджень у результаті ворожих обстрілів, у метро затримано причетного до діяльності НЗФ

Харківські поліцейські задокументували 30 фактів пошкоджень у результаті ворожих обстрілів, у метро затримано причетного до діяльності НЗФ

07:46 03.07.2022
Байден надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до приєднання у НАТО

Байден надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до приєднання у НАТО

21:28 01.07.2022
Зеленський обговорив із президентом Чилі питання розмінування

Зеленський обговорив із президентом Чилі питання розмінування

20:38 01.07.2022
"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи зріс - до $986 млн

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи зріс - до $986 млн

20:21 01.07.2022
Зеленський подякував президенту Аргентини за засудження агресії РФ проти України

Зеленський подякував президенту Аргентини за засудження агресії РФ проти України

19:52 01.07.2022
Україна отримала від Німеччини грант на EUR1 млрд

Україна отримала від Німеччини грант на EUR1 млрд

18:29 01.07.2022
Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із доказом порушення Росією Конвенції про геноцид - Кулеба

Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із доказом порушення Росією Конвенції про геноцид - Кулеба

17:42 01.07.2022
Норвегія передасть Україні допомоги на 1 млрд євро до кінця 2022 року

Норвегія передасть Україні допомоги на 1 млрд євро до кінця 2022 року

17:23 01.07.2022
У Києві розглядають припинення вогню лише як крок до виведення російських військ із території України

У Києві розглядають припинення вогню лише як крок до виведення російських військ із території України

15:17 01.07.2022
Республіка Корея виділяє $3 млн на зміцнення стійкості України - ПРООН

Республіка Корея виділяє $3 млн на зміцнення стійкості України - ПРООН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України знищили одну з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі

У результаті російської агресії в Україні загинуло 344 дитини, 642 – поранено

Окупанти зосередили основні зусилля на закріпленні на позиціях у Лисичанську та Верхньокам'янці

Конференція в Лугано може стати стартом масштабного відновлення України

Двоє відпочивальників підірвалися на міні на пляжі на Одещині, одна людина загинула, одну – поранено

ОСТАННЄ

ЗС України знищили одну з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі

У результаті російської агресії в Україні загинуло 344 дитини, 642 – поранено

Українська авіація за добу знищила два склади боєприпасів, два пункти управління, 30 одиниць техніки

У полоні агресора перебувають вісім голів місцевого самоврядування

Окупанти за суботу тричі обстріляли Сумську область

Минулої доби від обстрілів загинули четверо жителів Донецької області, п’ятеро людей поранено

Окупанти знищили вщент адмінбудівлі у Лисичанську Луганської області

Українські військові знищили 29 окупантів, 9 одиниць техніки, збили 3 повітряні цілі

Ворог обстріляв Криворізький район Дніпропетровської області, попередньо постраждалих немає

Глава Київської ОВА: Частина акваторій водосховищ області залишається нерозмінованою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА