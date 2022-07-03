Ворог обстріляв Криворізький район Дніпропетровської області, попередньо постраждалих немає

Ворог зранку здійснив обстріл Криворізького району на Дніпропетровщині, попередньо серед людей постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На ранок ворог ударив по Криворізькому району. Кілька разів потрапив по дачному масиву в Зеленодольську - три будинки зруйновані, один пошкоджений. Попередньо люди не постраждали", - написав Резніченко в телеграм-каналі в неділю.