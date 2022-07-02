Події

19:16 02.07.2022

Мігранти в Сербії на кордоні з Угорщиною влаштували перестрілку, є загиблий і поранені

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Одна людина померла, ще семеро потрапили до лікарні з пораненнями в результаті перестрілки між мігрантами на околиці сербського міста Суботиця поблизу кордону з Угорщиною, повідомляє в суботу сербський телеканал РТС.

За його даними, серед постраждалих - 16-річна дівчина, життя якої перебуває у небезпеці.

Згідно з початковими даними, перестрілка, ймовірно, виникла через суперечку про те, хто займатиметься незаконним перевезенням мігрантів.

Місце події блоковано, туди прибули посилені підрозділи жандармерії, а також міністр внутрішніх справ Александар Вулін.

Мер Суботиці Стеван Бакіч запевнив місцевих мешканців, що їм нічого не загрожує, і що він не сумнівається у безпеці мешканців міста, зазначає РТС.

 

 

Теги: #перестрілка #сербія #мігранти

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