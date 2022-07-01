Зеленський назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу

Президент України Володимир Зеленський назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі на Одещині цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу.

"Сьогодні російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару. Це була надзвукова крилата протикорабельна ракета. Вона вдарила по звичайному житловому будинку на Одещині. Такі ракети створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Йонасом Гар Стере в Києві.

Він наголосив, що цей ракетний удар "не був випадковим".

"Це не випадковий удар, як про це говорять мас-медіа в Російській Федерації. Це цілеспрямований ракетний удар Росії, терор Росії, будьмо відвертими, проти наших міст і сіл, проти наших людей, дорослих і дітей", - сказав президент.