ЄСПЛ зобов'язав РФ поважати права всіх українських військовополонених та надавати їм медичну допомогу

Європейський суд з прав людини у проміжному рішенні за позовом дружини українського військового зобов'язав РФ поважати права всіх українських військовополонених, які перебувають під вартою в Росії, та надавати їм медичну допомогу.

"Європейський суд з прав людини 30 червня 2022 року ухвалив рішення про застосування проміжних заходів у справі Олійніченко проти Росії та України (скарга №31258/22). Чоловік заявниці, Ярослав Анатолійович Олійніченко, ймовірно, є військовополоненим, утримується російськими військами. Російський уряд має забезпечити дотримання прав, передбачених Конвенцією, пана Олійніченка та надати йому медичну допомогу, якщо вона йому знадобиться", - йдеться у пресрелізі на сайті ЄСПЛ у п'ятницю.

Виходячи з цього, Суд також заявив, що ці проміжні заходи поширюються на будь-які запити, зроблені від імені українських військовополонених, які перебувають під вартою в Росії, стосовно яких є достатні докази, що свідчать про серйозний і неминучий ризик непоправної шкоди їхній фізичній цілісності та/або праву на життя.

Суд також закликав уряд РФ надати протягом одного тижня інформацію про те, чи був Олійніченко захоплений Росією; якщо так, то в яких умовах він перебуває на сьогодні, включаючи будь-які медичні огляди або лікування, яке він пройшов (підтверджується медичними довідками, якщо є). Уряд України попросив надати будь-яку відповідну інформацію протягом одного тижня.