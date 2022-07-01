Заарештовано корпоративні права компаній російського бізнесмена Дерипаски у Миколаївському глиноземному заводі

Перечинський районний суд Закарпатської області заарештував корпоративні права ТОВ "Гуардон Україна" та ТОВ "Компанія "Алюміній України" у ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (МГЗ), а Закарпатський апеляційний суд підтвердив цю судову постанову, повідомляє видання "Ліга. Бізнес”.

За даними Єдиного держреєстру судових рішень, Перечинський районний суд Закарпатської області ухвалив відповідну постанову 30 березня поточного року, задовольнивши клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про арешт майна та накладення арешту на корпоративні права двох ТОВ.

Закарпатський апеляційний суд 31 травня підтвердив цю судову постанову першої інстанції.

Раніше повідомлялося, що МГЗ з березня поточного року призупинив роботу через неможливість відвантаження готової продукції: "Через ситуацію, що склалася, і неможливості відвантаження готової продукції завод стає на рециркуляцію", - повідомляла компанія у фейсбуці.

Бенефіціаром МГЗ є російський олігарх Олег Дерипаска, щодо якого США запровадили санкції через воєнну агресію РФ проти України. Його також внесено до українського списку санкцій, схваленого Радою національної безпеки і оборони.

У жовтні 2016 року Україна запровадила санкції проти ОК "РусАл" та пов'язаної з нею компанії Judson Trading Limited (Кіпр). Серед заборонних заходів блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном, обмеження торгових операцій в Україні, запобігання виведенню капіталу з країни, зупинення виконання економічних та фінзобов'язань. Серед них також - заборона на держзакупівлю низки товарів і послуг, повну або часткову заборону на здійснення операцій з цінними паперами з особами, що підпали під санкції, та заборону НБУ на здійснення низки платежів.

ОК "РусАл" створена в 2007 році у результаті злиття алюмінієвих та глиноземних активів ВАТ "РусАл", "СУАЛа" та швейцарського трейдера Glencore.

"РусАлу" в Україні належить близько 29% у Запорізькому алюмінієвому комбінаті (ЗАлК), 68,01% акцій якого повернуто до держвласності. "РусАл" заперечує повернення акцій у держвласність у Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів.

Як повідомлялося, Дерипаска залишається кінцевим бенефіціаром ТОВ "МГЗ", свідчать дані Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців. Згідно з держреєстром, він виступає бенефіціаром двох співвласників МГЗ - ТОВ "Компанія "Алюміній України" та ТОВ "Гуардон Україна".