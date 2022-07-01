Події

13:51 01.07.2022

Заарештовано корпоративні права компаній російського бізнесмена Дерипаски у Миколаївському глиноземному заводі

2 хв читати
Заарештовано корпоративні права компаній російського бізнесмена Дерипаски у Миколаївському глиноземному заводі

 Перечинський районний суд Закарпатської області заарештував корпоративні права ТОВ "Гуардон Україна" та ТОВ "Компанія "Алюміній України" у ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (МГЗ), а Закарпатський апеляційний суд підтвердив цю судову постанову, повідомляє видання "Ліга. Бізнес”.

За даними Єдиного держреєстру судових рішень, Перечинський районний суд Закарпатської області ухвалив відповідну постанову 30 березня поточного року, задовольнивши клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про арешт майна та накладення арешту на корпоративні права двох ТОВ.

Закарпатський апеляційний суд 31 травня підтвердив цю судову постанову першої інстанції.

Раніше повідомлялося, що МГЗ з березня поточного року призупинив роботу через неможливість відвантаження готової продукції: "Через ситуацію, що склалася, і неможливості відвантаження готової продукції завод стає на рециркуляцію", - повідомляла компанія у фейсбуці.

Бенефіціаром МГЗ є російський олігарх Олег Дерипаска, щодо якого США запровадили санкції через воєнну агресію РФ проти України. Його також внесено до українського списку санкцій, схваленого Радою національної безпеки і оборони.

У жовтні 2016 року Україна запровадила санкції проти ОК "РусАл" та пов'язаної з нею компанії Judson Trading Limited (Кіпр). Серед заборонних заходів блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном, обмеження торгових операцій в Україні, запобігання виведенню капіталу з країни, зупинення виконання економічних та фінзобов'язань. Серед них також - заборона на держзакупівлю низки товарів і послуг, повну або часткову заборону на здійснення операцій з цінними паперами з особами, що підпали під санкції, та заборону НБУ на здійснення низки платежів.

ОК "РусАл" створена в 2007 році у результаті злиття алюмінієвих та глиноземних активів ВАТ "РусАл", "СУАЛа" та швейцарського трейдера Glencore.

"РусАлу" в Україні належить близько 29% у Запорізькому алюмінієвому комбінаті (ЗАлК), 68,01% акцій якого повернуто до держвласності. "РусАл" заперечує повернення акцій у держвласність у Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів.

Як повідомлялося, Дерипаска залишається кінцевим бенефіціаром ТОВ "МГЗ", свідчать дані Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців. Згідно з держреєстром, він виступає бенефіціаром двох співвласників МГЗ - ТОВ "Компанія "Алюміній України" та ТОВ "Гуардон Україна".

Теги: #дерипаска

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:10 29.04.2022
Заблоковано канал постачання до РФ компонентів для ракетобудування підприємством, підконтрольним олігарху Дерипасці, - ДБР

Заблоковано канал постачання до РФ компонентів для ракетобудування підприємством, підконтрольним олігарху Дерипасці, - ДБР

11:06 03.03.2022
Дерипаска: РФ очікує найжорстокіша трирічна криза, першим кроком до виходу має бути мир

Дерипаска: РФ очікує найжорстокіша трирічна криза, першим кроком до виходу має бути мир

07:47 20.10.2021
ФБР проводить обшук у будинку Дерипаски в США

ФБР проводить обшук у будинку Дерипаски в США

20:25 19.10.2021
Будинки в США, в яких проводить обшуки ФБР, належать родичам Дерипаски

Будинки в США, в яких проводить обшуки ФБР, належать родичам Дерипаски

08:15 10.04.2019
Дерипаска і його сім'я є міноритарними власниками холдингу En +

Дерипаска і його сім'я є міноритарними власниками холдингу En +

08:25 28.01.2019
США зняли санкції з компаній Дерипаски

США зняли санкції з компаній Дерипаски

20:41 16.01.2019
Демократи в Сенаті США не змогли домогтися збереження санкцій проти пов'язаних з Дерипаскою компаній

Демократи в Сенаті США не змогли домогтися збереження санкцій проти пов'язаних з Дерипаскою компаній

10:25 20.12.2018
Під санкції підпали особи, які працювали на Дерипаску, підозрювані в атаці в Солсбері, зломі WADA і втручанні у вибори - Мінфін США

Під санкції підпали особи, які працювали на Дерипаску, підозрювані в атаці в Солсбері, зломі WADA і втручанні у вибори - Мінфін США

13:48 20.09.2018
Бурбак закликав СБУ розслідувати оприлюднені в ЗМІ факти про те, що Мураєв отримував гроші від Дерипаски

Бурбак закликав СБУ розслідувати оприлюднені в ЗМІ факти про те, що Мураєв отримував гроші від Дерипаски

15:58 03.05.2018
Дерипаску внесено до санкційного списку, схваленого РНБО 2 травня

Дерипаску внесено до санкційного списку, схваленого РНБО 2 травня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 осіб - ДСНС

Рада призначила Лубінця на посаду омбудсмена

Ми маємо готуватися до переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

ОСТАННЄ

На українському будівельному ринку очікують дефіциту продукції металопрокату, мінеральної вати та віконних профілів

Ворожий літак із ракетою, що знищила ТЦ у Кременчуці, летів з аеродрому в Калузькій області – глава МВС

Харківщина зазнала понад 40 обстрілів за тиждень – К.Тимошенко

До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

Війна прискорила старіння українців – Ляшко

Рятувальники завершили пошукові роботи в багатоповерхівці Миколаєва, куди влучила російська ракета

Республіка Корея виділяє $3 млн на зміцнення стійкості України - ПРООН

У НАТО підтримали рішення Болгарії щодо висилки 70 російських співробітників посольства

"Київхліб" з початку війни надав гуманітарну допомогу Київській області на понад 50 млн грн

Фінляндія не змінюватиме законів на догоду Туреччині - глава МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА