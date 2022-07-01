Події

13:48 01.07.2022

Культуру приготування українського борщу внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

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Культуру приготування українського борщу внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Культуру приготування українського борщу внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, який потребує негайної охорони, повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Перемога у війні за борщ - наша! Сьогодні, 1 липня, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони", - написав Ткаченко.

Міністр наголосив, що Україна із задоволенням ділитиметься борщем та його рецептами з усіма цивілізованими країнами.

"Та й із нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське", - написав він.

Ткаченко нагадав, що процедуру внесення борщу до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО було розпочато ще до повномасштабної війни.

"І скільки б Маша Захарова не розповідала, що "книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці і забороняли готувати" і взагалі наш борщ - це "прояв екстремізму та нацизму", цей "прояв екстремізму" тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", - заявив міністр.

Теги: #юнеско #борщ

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