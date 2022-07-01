Культуру приготування українського борщу внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, який потребує негайної охорони, повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Перемога у війні за борщ - наша! Сьогодні, 1 липня, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони", - написав Ткаченко.

Міністр наголосив, що Україна із задоволенням ділитиметься борщем та його рецептами з усіма цивілізованими країнами.

"Та й із нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське", - написав він.

Ткаченко нагадав, що процедуру внесення борщу до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО було розпочато ще до повномасштабної війни.

"І скільки б Маша Захарова не розповідала, що "книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці і забороняли готувати" і взагалі наш борщ - це "прояв екстремізму та нацизму", цей "прояв екстремізму" тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", - заявив міністр.