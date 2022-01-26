Гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити проєкт постанови про заснування Дня українського борщу

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного сьомої сесії та ухвалити в цілому проєкт постанови про заснування Дня українського борщу (№6361).

Відповідне рішення члени Комітету підтримали одноголосно на засіданні у середу.

Автори цієї законодавчої ініціативи пропонують, щоб День українського борщу відзначався в країні щороку другої суботи вересня.

У разі ухвалення цього проєкту постанови Кабінет Міністрів України зобов'язується у місячний термін розробити та затвердити комплексний план заходів щодо відзначення Дня українського борщу, передбачивши, зокрема, проведення щорічно заходів, фестивалів та змагань щодо приготування традиційного українського борщу у всіх регіонах України.

Водночас керівникам навчальних закладів, закладів культури та харчування буде рекомендовано проводити у цей період тематичні заходи, лекції та дискусії про феномен українського борщу, його культурологічну складову, тривалість приготування цієї страви різними поколіннями українців та її вплив на громадське життя.