Російські війська продовжують штурмувати Лисичанський нафтопереробний завод, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Разом із тим, наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.

Гайдай додав, що спроби ворога оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу, марні. Як і захоплення автодороги, яка сполучає з Бахмутом.

Водночас, за його словами, жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та будинках через щільні обстріли міста. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об'єктів. Окрім будинків полум'ям було охоплено і два торговельні центри, в одному з яких згоріло одразу три поверхи. На іншому об'єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі близько 500 кв. м.

Також від обстрілів росіян постраждали Білогорівка та Вовчоярівки, а в одній із лікарень Дніпра 30 червня помер мешканець Лисичанська, який отримав тяжкі поранення тиждень тому.