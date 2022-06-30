Події

10:10 30.06.2022

У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків - ДСНС

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У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків - ДСНС

Керівник пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага повідомила про впровадження заборони на функціонування дитячих майданчиків та розважальних комплексів на території торговельно-розважальних центрів у Києві після ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у м. Кременчук Полтавської області.

"На сьогодні ухвалено рішення військовою адміністрацією міста Києва: вже є заборона на роботу дитячих розважальних майданчиків безпосередньо в торговельних центрах. Порада від рятувальників: не користуватися наскільки це можливо такими об'єктами, краще користуватися тими, у яких або поряд із якими є укриття", - сказала Водолага в ефірі телеканалу "Київ".

Теги: #трц #київ #заборона #розваги

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