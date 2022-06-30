Події

07:02 30.06.2022

Бельгія з 1 липня призупиняє в РФ видачу туристичних віз

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Бельгія з 1 липня призупиняє в РФ видачу туристичних віз

Консульство Бельгії в Росії з 1 липня припиняє видачу короткострокових віз, зокрема туристичних, повідомляє Асоціація туроператорів Росії з посиланням на організацію-оператора візових центрів VFS Global.

"З 1 липня візовий центр Бельгії прийматиме заяви лише на студентські візи, робочі візи, візи для возз'єднання сім'ї від заявників, які планують прибути до країни до 31 серпня", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у VFS Global, заяви на отримання короткострокової візи для перебування в країні менше 90 днів з 1 липня не прийматимуться. До цієї категорії входять і туристичні візи.

Бельгія скасувала Covid-обмеження для туристів, що в'їжджають в країну 23 травня.

 

 

Теги: #туризм #візи #росія #бельгія

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