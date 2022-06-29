Події

21:38 29.06.2022

Польські САУ "Краб" успішно застосовуються на фронті - Залужний

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Польські САУ "Краб" успішно застосовуються на фронті - Залужний

Польські самохідні гаубиці "Краб" успішно працюють на фронті, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Польські "Краби" успішно працюють на передовій", - написав Залужний у середу у фейсбуці.

Він зазначив, що самохідна артилерійська установка (САУ) "Краб" (AHS Krab) – це сучасна самохідна гаубиця, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрілянина серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли на хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі з відривом до 40 км.

Залужний висловив подяку Польщі за допомогу.

Теги: #україна #польща #зсу

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