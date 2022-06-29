Окупанти намагаються блокувати Бахмут і безуспішно наступали в районі с. Спірне - Генштаб

Російські окупанти за підтримки артилерії намагаються блокувати місто Лисичанськ Луганської області та взяти під контроль ділянку автодороги Лисичанськ - Бахмут, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 29 червня, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, окупанти обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам'янки, Сіверська та завдали авіаудару по району Лисичанського нафтопереробного заводу. "Для підтримки наступальних дій у районі населеного пункту Верхньокам'янка задіяли диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли", - йдеться у зведенні.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції українських військ із артилерії різних калібрів, завдав авіаудару біля села Відродження. "Намагався наступальними діями покращити тактичне становище в районі населеного пункту Спірне (селище Соледарської об'єднаної територіальної громади - ІФ), успіху не мав, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили недалеко від Берестового", - повідомили у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював українські позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу м. Оріхів та с. Щербаки. На Харківському напрямку противник вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зафіксовано обстріл і на Слов'янському напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії.

Окупанти обстріляли також цивільну та військову інфраструктуру в районах сіл Тур'я та Лугівка Сумської області, завдали авіаудару по с. Угроїди.

"На Волинському та Поліському напрямках, у рамках навчань, військовими комісаріатами Республіки Білорусь проводиться перевірка приписного складу та можливості проведення мобілізації на території окремих регіонів", - розповіли у Генштабі.

На тимчасово зайнятій території України окупаційна влада продовжує збирання особистої інформації місцевих жителів, примусову паспортизацію та заборону їм виїзду на підконтрольну українській владі територію.

"Окремі підрозділи ЗС РФ, виведені на відновлення боєздатності з території України, не можуть своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України. Особовий склад, який відмовився від участі у війні, звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності", - повідомили у Генштабі.