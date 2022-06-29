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18:24 29.06.2022

Деякі європейські міністри культури підписали меморандум про співпрацю з Україною - Ткаченко

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Деякі європейські міністри культури підписали меморандум про співпрацю з Україною - Ткаченко

Декілька міністрів культури європейських країн підписали меморандум про підтримку та співпрацю з Україною у сфері культури.

"Вісім міністрів країн центральної Європи відвідали Львів, один із них в онлайн, решта присутні тут в Україні", - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на брифінгу у середу у Львові.

Міністр наголосив, що ця подія є важливою тим, що окрім збройного протистояння, Україна воює і на культурному фронті, й у такий спосіб демонструється солідарність Європи з Україною у різних сферах.

"Ми підписали деяку декларацію, а також намітили конкретні кроки для того, щоб ми могли допомогти українській культурі не лише за кордоном, що дуже важливо, а й тут нині нашим діячам культури, щоб вони поновлювали свою роботу", - зазначив він.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики, спільними цілями країн-підписантів декларації визначено: охорону та збереження культурної спадщини України як частини культурної спадщини людства; захист культурного та медійного поля від пропаганди та неоколоніальних наративів; наявність спільної позиції на міжнародній арені, спрямованої на протидію російській агресії проти України.

Серед конкретних кроків міжнародних партнерів, на які чекає Україна, - підтримка спільних проєктів, спрямованих на: цифрову трансформацію сфери управління культурною спадщиною; супровід оцінки, реставрації та реконструкції зруйнованих та пошкоджених об'єктів культурної спадщини, зокрема у формі культурного патронажу; підтримку установ та спеціалістів, відповідальних за охорону та управління культурною спадщиною (музеї, заповідники, наукові центри); методичний нагляд та експертизу.

Крім того, у документі йдеться про: створення спеціального фонду для підтримки культурної спадщини та діяльність ЗМІ в Україні; підтримку присутності української культури в країнах Європи (видавництво української книги, музейні виставки, музичні та інші культурні заходи); заохочення обміну професійним досвідом - спільні проєкти, включаючи науково-дослідні програми, навчальні поїздки та інші професійні заходи; продовження впровадження чи розширення санкцій щодо російських пропагандистів та телеканалів, які підтримують збройну агресію Росії проти України; фінансову підтримку українських медіа, як основного джерела новин та суспільно необхідної інформації під час війни для громадян України; надання Україні телекомунікаційного обладнання, необхідного для підтримки критично важливої інформаційної інфраструктури в робочому стані під час війни.

Раніше було анонсовано, що у заході у Львові візьмуть участь міністр культури Чехії Мартін Бакса, заступник державного секретаря Міністерства культури та інновацій Угорщини Габор Чаба, генеральний секретар Міністерства культури Естонії Тарві Сітс, генеральний секретар Міністерства культури Латвії Дейс Вільсоне, міністр культури Литви Сімонас Кайріс, міністр культури Молдови Сергій Продан, міністр культури та національної спадщини Польщі Пйотр Глинський, міністр культури Словаччини Наталія Міланова та генеральний секретар Міністерства культури Румунії Андреш Деметер.

Теги: #мінкультури #ткаченко

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