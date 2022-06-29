Створена США міжнародна група REPO заблокувала російські активи на $30 млрд - Мінфін США

Створена США міжнародна група з пошуку російських активів здійснила заходи із заморожування або блокування активів РФ на суму понад $30 млрд, повідомляє Мінфін США.

"Робоча група "Російські еліти, довірені особи та олігархи" (REPO) вдалася до широкої, багатосторонньої координації, щоб заблокувати або заморозити підсанкційні російські активи на суму понад $30 млрд", - йдеться у заяві групи, опублікованій на сайті американського Мінфіну.

Уточнено, що здебільшого це активи на рахунках.

США також "заморозили або заарештували дороге майно осіб, які перебувають під санкціями, і жорстко обмежили росіянам під санкціями доступ до міжнародної фінансової системи".

У заяві наголошується, що в подальші місяці робоча група США продовжить відстежувати підсанкційні російські активи.

Відомство нагадує, що після військового вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько $300 млрд активів Центробанку РФ.

До REPO входять також представники Австралії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Єврокомісії.