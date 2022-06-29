Події

15:20 29.06.2022

Створена США міжнародна група REPO заблокувала російські активи на $30 млрд - Мінфін США

1 хв читати
Створена США міжнародна група REPO заблокувала російські активи на $30 млрд - Мінфін США

Створена США міжнародна група з пошуку російських активів здійснила заходи із заморожування або блокування активів РФ на суму понад $30 млрд, повідомляє Мінфін США.

"Робоча група "Російські еліти, довірені особи та олігархи" (REPO) вдалася до широкої, багатосторонньої координації, щоб заблокувати або заморозити підсанкційні російські активи на суму понад $30 млрд", - йдеться у заяві групи, опублікованій на сайті американського Мінфіну.

Уточнено, що здебільшого це активи на рахунках.

США також "заморозили або заарештували дороге майно осіб, які перебувають під санкціями, і жорстко обмежили росіянам під санкціями доступ до міжнародної фінансової системи".

У заяві наголошується, що в подальші місяці робоча група США продовжить відстежувати підсанкційні російські активи.

Відомство нагадує, що після військового вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько $300 млрд активів Центробанку РФ.

До REPO входять також представники Австралії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Єврокомісії.

Теги: #мінфін_сша #repo #активи_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:44 26.01.2022
Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну вже підготовлено - Мінфін США

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну вже підготовлено - Мінфін США

17:34 20.01.2022
Влада США внесла чотирьох фізосіб із України до санкційних списків у зв'язку із зовнішньою політикою РФ

Влада США внесла чотирьох фізосіб із України до санкційних списків у зв'язку із зовнішньою політикою РФ

19:45 20.08.2021
Мінфін США в річницю інциденту з Навальним запровадив додаткові санкції проти РФ

Мінфін США в річницю інциденту з Навальним запровадив додаткові санкції проти РФ

14:52 11.07.2021
Глава Мінфіну США занепокоєна, що нові штами COVID-19 підірвуть відновлення світової економіки

Глава Мінфіну США занепокоєна, що нові штами COVID-19 підірвуть відновлення світової економіки

18:01 11.01.2021
Мінфін США впроваджує санкції проти деяких фізичних осіб і організацій з України за втручання у вибори

Мінфін США впроваджує санкції проти деяких фізичних осіб і організацій з України за втручання у вибори

17:55 11.01.2021
Українські фігуранти санкційного списку США пов'язані з Росією

Українські фігуранти санкційного списку США пов'язані з Росією

13:21 21.09.2020
FinCEN files містять дані про сумнівні операції Фірташа, Клюєва та Коломойського - ICIJ

FinCEN files містять дані про сумнівні операції Фірташа, Клюєва та Коломойського - ICIJ

18:02 05.12.2019
Мінфін США ввів санкції проти 17 громадян та семи російських компаній за кіберзлочини

Мінфін США ввів санкції проти 17 громадян та семи російських компаній за кіберзлочини

12:17 07.05.2019
Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до податкових декларацій Трампа

Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до податкових декларацій Трампа

18:15 15.03.2019
Мінфін США долучив шість фізосіб і вісім компаній з РФ до списку санкцій

Мінфін США долучив шість фізосіб і вісім компаній з РФ до списку санкцій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

Україна може розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки це потрібно - Столтенберг за підсумками засідання саміту із Зеленським

Россия является главной угрозой безопасности в евроатлантическом регионе – Стратегическая концепция НАТО

Росія є головною загрозою безпеці в євроатлантичному регіоні - Стратегічна концепція НАТО

Росія має припинити війну проти України, а Білорусь – співучасть у війні – декларація саміту НАТО

ОСТАННЄ

ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

Україна може розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки це потрібно - Столтенберг за підсумками засідання саміту із Зеленським

Россия является главной угрозой безопасности в евроатлантическом регионе – Стратегическая концепция НАТО

Росія є головною загрозою безпеці в євроатлантичному регіоні - Стратегічна концепція НАТО

Росія має припинити війну проти України, а Білорусь – співучасть у війні – декларація саміту НАТО

Суд заарештував майно громадянина РФ на 1,3 млрд грн за ухилення від сплати податків - БЕБ

Понад 5,5 млн ВПО повернулися до своїх будинків в Україні - МОМ

Якщо українське зерно не буде звільнено, світові загрожує голод - речник МЗС

Лондон упровадив санкції проти заступника начальника Генштабу РФ Рудського

Львівська митниця змінила формат роботи через черги з охочих ввезти авто на пільгових умовах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА