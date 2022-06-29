За добу харківські рятувальники здійснили 34 оперативні виїзди, піротехніки знищили 61 боєприпас

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативні виїзди, 20 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Індустріальному (4) та Слобідському (1) районах Харкова, а також у Чугуївському (1) та Ізюмському (1) районах Харківської області. Горіли приватний житловий будинок, адміністративні будівлі, виробничі приміщення, а також трава на відкритій території", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 61 ворожий боєприпас.