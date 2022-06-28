Кабмін затвердив положення про уповноваженого щодо внутрішньо переміщених осіб

Кабінет Міністрів затвердив положення про уповноваженого щодо внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Крім того, Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій надано повноваження з питань забезпечення прав та свобод переселенців.

Мінреінтеграції також передані повноваження щодо захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, та з захисту прав примусово переміщених (депортованих) осіб.