Події

19:25 28.06.2022

Кабмін затвердив положення про уповноваженого щодо внутрішньо переміщених осіб

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Кабмін затвердив положення про уповноваженого щодо внутрішньо переміщених осіб

Кабінет Міністрів затвердив положення про уповноваженого щодо внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Крім того, Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій надано повноваження з питань забезпечення прав та свобод переселенців.

Мінреінтеграції також передані повноваження щодо захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, та з захисту прав примусово переміщених (депортованих) осіб.

 

Теги: #положення #переміщені

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