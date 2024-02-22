Зеленський затвердив Положення про спеціального уповноваженого президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №88/2024, яким затвердив положення про спеціального уповноваженого президента України з реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави, він набуває чинності з дня оприлюднення.

Згідно з текстом положення, спеціальний уповноважений відповідає за аналіз питань, пов’язаних із реалізацією міжнародних безпекових гарантій і розвитком сил оборони України, та причин виникнення відповідних проблемних питань, внесення пропозицій щодо шляхів їх вирішення.

Крім того, до повноважень спеціального уповноваженого належить моніторинг реалізації міжнародних безпекових гарантій та внесення в установленому порядку пропозицій щодо поліпшення стану їхнього здійснення, підготовка пропозицій щодо забезпечення узгодженості дій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у частині, що стосується розвитку сил оборони України та нарощування їх спроможностей, участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на розбудову сил оборони України та забезпечення реалізації міжнародних безпекових гарантій, а також участь у підготовці матеріалів до заходів за участю президента України, зокрема міжнародного характеру, з питань, що стосуються міжнародних безпекових гарантій, розбудови сил оборони України.

Як повідомлялося, 13 лютого 2024 р. президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Із серпня 2021 р. Мойсюк - заступник головнокомандувача Збройних сил України.