Китайські вчені знайшли в льодовиках Тибету сотні нових бактерій і кілька давніх вірусів

Учені Китайської академії наук виявили майже 1 тис. видів бактерій у зразках снігу та льоду, зібраних із льодовиків Тибету, повідомляє портал Phys.org.

Крижані щити та льодовики вкривають близько 10% поверхні Землі, а також є найбільшим резервуаром прісної води.

Науковці зібрали зразки снігу та криги з 21 льодовика в Тибеті у 2010-2016 роках, розтопили їх та протестували, щоб побачити, що залишилося у воді.

При цьому дослідники виявили 968 унікальних видів бактерій, 98% з яких ніколи раніше не зустрічалися", - йдеться у повідомленні.

На думку вчених, частина таких бактерій і вірусів можуть бути заразними для тварин і людей, і в міру танення снігу та криги через зміни клімату вони можуть потрапити з водою до річок і струмків у населені райони.

"І, можливо, ще більшою проблемою може бути те, що сучасні рослини і тварини, зокрема й люди, не мають імунітету до старих мікробів, що передбачає, що вони можуть бути смертельними й важко піддаватися лікуванню. Отже, вони загрожують виникненням місцевих епідемій і, можливо, пандемій", - ідеться у повідомленні.

Дослідники зазначають, що бактерії, які вони вивчали, походили з особливо важливої частини світу - сніг і лід, що тануть у Тибеті, живлять кілька річок, які ведуть до густонаселених районів у Китаї та Індії.

У зв'язку з цим фахівці пропонують негайно розпочати роботу з вивчення мікробів, які можуть поширитися з льодовиків по всьому світі.