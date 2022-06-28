Події

18:00 28.06.2022

Китайські вчені знайшли в льодовиках Тибету сотні нових бактерій і кілька давніх вірусів

2 хв читати
Китайські вчені знайшли в льодовиках Тибету сотні нових бактерій і кілька давніх вірусів

Учені Китайської академії наук виявили майже 1 тис. видів бактерій у зразках снігу та льоду, зібраних із льодовиків Тибету, повідомляє портал Phys.org.

Крижані щити та льодовики вкривають близько 10% поверхні Землі, а також є найбільшим резервуаром прісної води.

Науковці зібрали зразки снігу та криги з 21 льодовика в Тибеті у 2010-2016 роках, розтопили їх та протестували, щоб побачити, що залишилося у воді.

При цьому дослідники виявили 968 унікальних видів бактерій, 98% з яких ніколи раніше не зустрічалися", - йдеться у повідомленні.

На думку вчених, частина таких бактерій і вірусів можуть бути заразними для тварин і людей, і в міру танення снігу та криги через зміни клімату вони можуть потрапити з водою до річок і струмків у населені райони.

"І, можливо, ще більшою проблемою може бути те, що сучасні рослини і тварини, зокрема й люди, не мають імунітету до старих мікробів, що передбачає, що вони можуть бути смертельними й важко піддаватися лікуванню. Отже, вони загрожують виникненням місцевих епідемій і, можливо, пандемій", - ідеться у повідомленні.

Дослідники зазначають, що бактерії, які вони вивчали, походили з особливо важливої частини світу - сніг і лід, що тануть у Тибеті, живлять кілька річок, які ведуть до густонаселених районів у Китаї та Індії.

У зв'язку з цим фахівці пропонують негайно розпочати роботу з вивчення мікробів, які можуть поширитися з льодовиків по всьому світі.

Теги: #китай #бактерії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:25 28.06.2022
Airbus створить дослідницький центр у китайському місті Сучжоу

Airbus створить дослідницький центр у китайському місті Сучжоу

07:56 24.06.2022
Філіппіни припинили переговори з КНР щодо спільної розробки родовищ нафти та газу в Південно-Китайському морі

Філіппіни припинили переговори з КНР щодо спільної розробки родовищ нафти та газу в Південно-Китайському морі

19:00 18.06.2022
Байден заявив про швидку розмову із Сі Цзіньпіном

Байден заявив про швидку розмову із Сі Цзіньпіном

07:54 17.06.2022
Держдеп не вважає позицію Китаю щодо Росії нейтральною

Держдеп не вважає позицію Китаю щодо Росії нейтральною

13:58 11.06.2022
Світ має вживати заходів для запобігання насильству - Зеленський, відповідаючи на запитання про ставлення Китаю до Тайваню

Світ має вживати заходів для запобігання насильству - Зеленський, відповідаючи на запитання про ставлення Китаю до Тайваню

08:31 11.06.2022
Пекін готовий на військові дії у разі спроб інших країн відокремити Тайвань від Китаю - глава МЗС

Пекін готовий на військові дії у разі спроб інших країн відокремити Тайвань від Китаю - глава МЗС

07:50 11.06.2022
Влада Шанхаю знову відправляє 2,7 млн осіб на карантин через COVID-19

Влада Шанхаю знову відправляє 2,7 млн осіб на карантин через COVID-19

12:35 27.05.2022
У Пекіні звинуватили Блінкена в очорнінні КНР

У Пекіні звинуватили Блінкена в очорнінні КНР

19:24 26.05.2022
Байден наказав Міноборони сприймати Китай як загрозу та працювати на випередження

Байден наказав Міноборони сприймати Китай як загрозу та працювати на випередження

10:43 25.05.2022
Україну влаштовує політика Китаю - Зеленський

Україну влаштовує політика Китаю - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мер Дніпра повідомив про прильоти в місті

Країни G7 заявили про готовність допомагати Україні стільки, скільки потрібно

Мадридський саміт НАТО стане самітом трансформації альянсу

З російського полону звільнено 17 українських захисників, обмін відбувся за формулою 17 на 15 – ГУР Міноборони

На найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ - Резніков

ОСТАННЄ

У Кременчуці тривають роботи з розбору завалів ТРЦ після ракетного обстрілу росіян у понеділок, уламки будівлі обстежено на 70% - ДСНС

Російські окупанти продовжують проводити перепис населення у Мелітополі та хочуть створити реєстр - мер

Мер Дніпра повідомив про прильоти в місті

У Києві зафіксовано температурний рекорд - обсерваторія ім. Б. Срезневського

ЄС розпочинає постачання понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки ЗСУ

Країни G7 заявили про готовність допомагати Україні стільки, скільки потрібно

Зеленський зустрівся з американським актором і режисером Шоном Пенном

Розпочато розслідування за фактом службової недбалості посадових осіб ТРЦ у Кременчуці, які не забезпечили евакуацію, – прокуратура

Фінляндія надасть Україні додаткові EUR70 млн на розвиток та гуманітарну допомогу - МЗС

На нових окупованих територіях зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови - мовний омбудсмен

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА