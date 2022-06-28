Події

16:17 28.06.2022

Країни G7 заявили про готовність допомагати Україні стільки, скільки потрібно

1 хв читати
Країни G7 заявили про готовність допомагати Україні стільки, скільки потрібно

Лідери країн G7 заявили про намір надавати Україні фінансову, військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно.

"Ми підтримуватимемо Україну скільки буде потрібно, надаючи необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу для захисту суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у комюніке за підсумками саміту "сімки" у ФРН.

Країни G7 також висловили намір активізувати допомогу Україні у налагодженні виробництва та експорту її товарів.

Згідно з документом, держави G7 у 2022 році надали Україні гуманітарну допомогу на суму понад $2,8 млрд. Крім того, вони мають намір виділити і вже направили Україні $29,5 млрд як бюджетну допомогу.

Лідери країн G7 також заявили про плани проведення міжнародної конференції для збирання допомоги у відновленні України, а також продовження обмежувальних заходів щодо РФ

Теги: #україна #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:35 28.06.2022
Макрон оголосив про початок роботи Заходу над встановленням стелі цін нафти та газу РФ

Макрон оголосив про початок роботи Заходу над встановленням стелі цін нафти та газу РФ

17:03 28.06.2022
Макрон: Країни G7 діятимуть рішуче і надалі, РФ не може й не повинна перемогти

Макрон: Країни G7 діятимуть рішуче і надалі, РФ не може й не повинна перемогти

15:51 28.06.2022
Шольц: Країни G7 наполягають на дотриманні всіх санкцій проти РФ, ліміти цін на нафту - перспективна ідея

Шольц: Країни G7 наполягають на дотриманні всіх санкцій проти РФ, ліміти цін на нафту - перспективна ідея

15:40 28.06.2022
Шольц вважає правильною інвестиційну підтримку газової галузі

Шольц вважає правильною інвестиційну підтримку газової галузі

11:51 28.06.2022
Лідери G7 домовилися про ліміт цін на імпортовану російську нафту, - ЗМІ

Лідери G7 домовилися про ліміт цін на імпортовану російську нафту, - ЗМІ

07:52 28.06.2022
Санду: Молдова зміцнить транспортно-транзитні можливості для організації вантажних коридорів в Україну

Санду: Молдова зміцнить транспортно-транзитні можливості для організації вантажних коридорів в Україну

07:48 28.06.2022
Втрати ворога за понеділок становили 18 осіб о/с і склад боєприпасів

Втрати ворога за понеділок становили 18 осіб о/с і склад боєприпасів

07:45 28.06.2022
РБ ООН збереться у вівторок на засідання через ракетний удар РФ по ТРЦ у Кременчуку

РБ ООН збереться у вівторок на засідання через ракетний удар РФ по ТРЦ у Кременчуку

07:16 28.06.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 4731 цивільного, ще 5900 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4731 цивільного, ще 5900 поранено – ООН

07:11 28.06.2022
"Велика сімка" засуджує атаку РФ на ТРЦ у Кременчуку

"Велика сімка" засуджує атаку РФ на ТРЦ у Кременчуку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мер Дніпра повідомив про прильоти в місті

Мадридський саміт НАТО стане самітом трансформації альянсу

З російського полону звільнено 17 українських захисників, обмін відбувся за формулою 17 на 15 – ГУР Міноборони

На найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ - Резніков

Понад 20 загиблих та 59 поранених унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці – заступник голови ОП

ОСТАННЄ

Китайські вчені знайшли в льодовиках Тибету сотні нових бактерій і кілька давніх вірусів

У Кременчуці тривають роботи з розбору завалів ТРЦ після ракетного обстрілу росіян у понеділок, уламки будівлі обстежено на 70% - ДСНС

Російські окупанти продовжують проводити перепис населення у Мелітополі та хочуть створити реєстр - мер

Мер Дніпра повідомив про прильоти в місті

У Києві зафіксовано температурний рекорд - обсерваторія ім. Б. Срезневського

ЄС розпочинає постачання понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки ЗСУ

Зеленський зустрівся з американським актором і режисером Шоном Пенном

Розпочато розслідування за фактом службової недбалості посадових осіб ТРЦ у Кременчуці, які не забезпечили евакуацію, – прокуратура

Фінляндія надасть Україні додаткові EUR70 млн на розвиток та гуманітарну допомогу - МЗС

На нових окупованих територіях зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови - мовний омбудсмен

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА