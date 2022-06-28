Країни G7 заявили про готовність допомагати Україні стільки, скільки потрібно

Лідери країн G7 заявили про намір надавати Україні фінансову, військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно.

"Ми підтримуватимемо Україну скільки буде потрібно, надаючи необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу для захисту суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у комюніке за підсумками саміту "сімки" у ФРН.

Країни G7 також висловили намір активізувати допомогу Україні у налагодженні виробництва та експорту її товарів.

Згідно з документом, держави G7 у 2022 році надали Україні гуманітарну допомогу на суму понад $2,8 млрд. Крім того, вони мають намір виділити і вже направили Україні $29,5 млрд як бюджетну допомогу.

Лідери країн G7 також заявили про плани проведення міжнародної конференції для збирання допомоги у відновленні України, а також продовження обмежувальних заходів щодо РФ