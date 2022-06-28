СБУ запобігла спробам доступу ворожих хакерів до українського телемарафону
Кіберспеціалісти Служби безпеки України виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
"Напередодні Дня Конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій", - зазначив він у відеоповідомленні, розміщеному у вівторок у телеграм-каналі СБУ.
За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ до відеопотоку прямої трансляції, до стрічки новин прямого ефіру, до окремих комп'ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.
"Завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися", - наголосив спікер СБУ.
Він зазначив, що кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль Росії для впливу на український інформпростір, поширення фейків та ведення гібридної війни.