Україна повернула тіла 46 загиблих воїнів, із них 21 – захисники "Азовсталі" - Мінреінтеграції

У Запорізькій області було проведено операцію щодо повернення тіл загиблих українських військовослужбовців, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники "Азовсталі", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України уточнили, що обмін тілами загиблих військовослужбовців здійснено за формулою 40 на 46. З 46 українських захисників 11 – захисники Маріуполя, 21 – заводу "Азовсталь", 14 – смт Старого Криму Маріупольської громади.

"Всі українські загиблі герої будуть поховані з належними почестями. Робота над поверненням тіл загиблих захисників та українських полонених – триває", - йдеться у повідомленні.