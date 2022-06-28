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12:28 28.06.2022

Україна повернула тіла 46 загиблих воїнів, із них 21 – захисники "Азовсталі" - Мінреінтеграції

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Україна повернула тіла 46 загиблих воїнів, із них 21 – захисники "Азовсталі" - Мінреінтеграції

У Запорізькій області було проведено операцію щодо повернення тіл загиблих українських військовослужбовців, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники "Азовсталі", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України уточнили, що обмін тілами загиблих військовослужбовців здійснено за формулою 40 на 46. З 46 українських захисників 11 – захисники Маріуполя, 21 – заводу "Азовсталь", 14 – смт Старого Криму Маріупольської громади.

"Всі українські загиблі герої будуть поховані з належними почестями. Робота над поверненням тіл загиблих захисників та українських полонених – триває", - йдеться у повідомленні.

Теги: #війна #тіла #мінреінтеграції

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