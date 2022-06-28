Події

07:41 28.06.2022

Окупанти ведуть штурм на Лисичанському напрямку, зокрема на південній околиці нафтопереробного заводу Лисичанська

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Окупанти ведуть штурм на Лисичанському напрямку, зокрема на південній околиці нафтопереробного заводу Лисичанська

Російські окупанти ведуть штурм на Лисичанському напрямку, зокрема на південній околиці нафтопереробного заводу Лисичанська, повідомив Генеральний штаб України.

"Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають", - сказано в повідомленні в ранковому зведенні у вівторок.

Також на Лисичанському напрямку окупанти, крім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів у районах н.п. Миколаївка та Яковлівка.

На Волинському та Поліському напрямках в збройних силах республіки білорусь відзначається проведення планового тренування зі зв’язку з залученням вузлів зв’язку пунктів управління.

На Сіверському напрямку агресор завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії у районах Покровка, Старикове, Порозок та Верхня Пожня Сумської області. Провів повітряну розвідку позицій наших військ БпЛА типу “Орлан-10” у прикордонних районах Чернігівської області.

На Харківському напрямку угруповання військ противника основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ до державного кордону України, продовжує ведення штурмових дій з метою покращення тактичного положення та сковування дій підрозділів Сил оборони.

Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Явірське та обстріляв з артилерії елементи інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Старий Салтів, Перемога, Чепіль та Мілова.

Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман. Окупанти відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

Здійснив обстріли позицій наших військ із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Грушуваха. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина ЗСУ зупинили.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Маяки та Тетянівка із ствольної артилерії.

Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. З метою викриття  вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, в подальшому - вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів, здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка. Завдав авіаударів поблизу Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.

Наші воїни відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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