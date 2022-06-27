Відповіддю на удар по ТРЦ у Кременчуку має стати посилення санкцій проти РФ та зростання поставок зброї Україні – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до збільшення поставок зброї Україні та посилення санкцій проти РФ у відповідь на ракетний удар по торговельно-розважальному центру у м. Кременчуці Полтавської області в понеділок.

"Великий торговельний центр у Кременчуці із сотнями мирних жителів постраждав від російського удару. Росія – це ганьба для людства, і вона має зазнати наслідків. У відповідь має бути більше важкої зброї для України, більше санкцій проти Росії та більше бізнесу, що залишає Росію", - написав Кулеба в твіттері в понеділок.

Його повідомлення оприлюднила у своєму акауті у твіттері міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

"Це шокувальний та варварський напад на ні в чому не винних мирних жителів, мої думки з усіма постраждалими", - написала вона.

Як повідомлялося, російські окупанти в понеділок удень завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центру "Амстор" у м. Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебувало понад тисячу цивільних осіб. На відео пожежі видно, що величезна будівля торговельно-розважального комплексу охоплена вогнем, на місці працюють медики та рятувальники.

Наразі відомо принаймні про 11 загиблих та 59 постраждалих унаслідок удару. Площа пожежі, що виникла в будівлі ТРЦ унаслідок влучання ракети, сягнула 10,3 тис. кв. м.