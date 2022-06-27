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19:53 27.06.2022

Місце Путіна в міжнародному трибуналі в Гаазі – Порошенко після удару по ТРЦ у Кременчуці

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Місце Путіна в міжнародному трибуналі в Гаазі – Порошенко після удару по ТРЦ у Кременчуці

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат, п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко заявляє про особисту відповідальність президента РФ Володимира Путіна за дії РФ в Україні, повідомляється на сайті політсили.

"Кадри ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці шокували весь світ. Тисячі цивільних, в тому числі жінки і діти – потрапили під удар… Жодного виправдання тим, хто це здійснив… За кожну сльозу і кожну краплю крові має відповісти Путін особисто", - зазначив Порошенко.

Він також назвав удар по ТРЦ у Кременчуці підтвердженням того, що РФ при Путіні є державою-терористом. "Вдарити по цивільному об’єкту, торговельному центру з тисячами мирного населення всередині, міг лише нелюд", - переконаний політик.

"Місце Путіна – в міжнародному трибуналі в Гаазі. Так і буде", – резюмував Порошенко.

Теги: #кременчук #євросолідарність

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