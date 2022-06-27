Події

19:15 27.06.2022

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільним об'єктам України

3 хв читати
Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільним об'єктам України

Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України, очікується продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору Білорусі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У Кременчуці Полтавської області, російська ракета влучила в торговий центр, де перебували мирні цивільні люди. Кількість жертв наразі невідома. Тривають рятувальні заходи", - зазначається у повідомленні у соцмережі фейсбук.

На Волинському та Поліському напрямках не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій з боку підрозділів збройних сил республіки Білорусь в прикордонних з Україною районах, а також посилення ведення розвідки для уточнення позицій та характеру діяльності українських військ.

На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил російської федерації продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Противник вів мінометні обстріли поблизу Покровки та Старикового Сумської області. Також ворог застосував реактивну артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих позицій, намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони та їх вихід на державний кордон України на півночі Харківської області. Розвідкою боєм намагається знайти слабкі місця в обороні наших військ.

На Харківському напрямку ворог, з метою повернення втрачених позицій, намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Також українські воїни успішно відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівка та Залиман.

Окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Продовжує обстріли.

Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке.  Отримав рішучу відсіч українських захисників та з втратами відійшов.

На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі міста Лисичанськ, намагається блокувати місто з півдня та південного заходу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, озброєння та військової техніки.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар.

Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку здійснює обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе.

Українська армія успішно запобігла спробі розвідки боєм у районі Берестового та наступ у напрямку Мідна Руда – Клинове. В обох випадках окупанти відійшли.

Ворог має частковий успіх на напрямку Роти – Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування дій наших військ, недопущення їх перекидання на інші напрямки, ворог обстрілював із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

Українські воїни зупинили наступ окупантів в напрямку Петрівське – Шевченко та відкинули ворога назад.

На Південнобузькому напрямку агресор продовжував обстріли позицій наших військ із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Не виключається ведення ворогом штурмових дій на окремих напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Підрозділи ЗСУ продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та завдають окупантам втрат у ближніх боях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:30 27.06.2022
Українські захисники завдали агресору значних втрат поблизу Верхньокам'янки на Донецькому напрямку

Українські захисники завдали агресору значних втрат поблизу Верхньокам'янки на Донецькому напрямку

18:34 26.06.2022
Українські військові відбили ворожий штурм біля Павлівки на Бахмутському напрямку

Українські військові відбили ворожий штурм біля Павлівки на Бахмутському напрямку

07:41 26.06.2022
Окупанти обстріляли позиції Сил оборони у Сумській та Чернігівській областях – Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли позиції Сил оборони у Сумській та Чернігівській областях – Генштаб ЗСУ

19:08 25.06.2022
Наступ окупантів на Бахмутському та Слов'янському напрямках відбито, вони закріплюються в залишеному Сєвєродонецьку та околицях

Наступ окупантів на Бахмутському та Слов'янському напрямках відбито, вони закріплюються в залишеному Сєвєродонецьку та околицях

07:59 25.06.2022
ЗС України зупинили наступ ворога під Бахмутом

ЗС України зупинили наступ ворога під Бахмутом

19:10 24.06.2022
Генштаб ЗСУ: Українські захисники відбили штурм російських окупантів на околиці Лисичанська, бої тривають

Генштаб ЗСУ: Українські захисники відбили штурм російських окупантів на околиці Лисичанська, бої тривають

18:48 24.06.2022
ЗСУ здійснили успішні наступальні дії південнобузькому напрямку, частина окупантів залишила підготовлені до оборони позиції та відійшла – Генштаб ЗСУ

ЗСУ здійснили успішні наступальні дії південнобузькому напрямку, частина окупантів залишила підготовлені до оборони позиції та відійшла – Генштаб ЗСУ

07:28 24.06.2022
На території Білорусі відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання

На території Білорусі відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання

19:10 23.06.2022
Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції української армії на Донбасі, ЗСУ дають відсіч загарбникам

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції української армії на Донбасі, ЗСУ дають відсіч загарбникам

08:29 23.06.2022
Інтенсивність обстрілів на Харківщині збільшилася, за добу поліцейські задокументували понад 20 фактів руйнування будинків і споруд

Інтенсивність обстрілів на Харківщині збільшилася, за добу поліцейські задокументували понад 20 фактів руйнування будинків і споруд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість убитих унаслідок вечірнього обстрілу Харкова зросла до чотирьох осіб, поранених до 19 - Синєгубов

Санду: Ми робимо все можливе, щоб не дозволити Придністров'ю загрожувати Україні та Молдові

Унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку загинули двоє, постраждали 20 осіб – заступник глави ОП

Ракетний удар по Кременчуку прийшовся на торговельний центр, де було понад тисячу цивільних, будівля охоплена полум'ям – Зеленський

Рішення щодо зміни керівництва СБУ залежить від результатів інспекції правоохоронних органів - Зеленський

ОСТАННЄ

В Ізраїлі набирає обертів сьома хвиля COVID-19

Кількість убитих унаслідок вечірнього обстрілу Харкова зросла до чотирьох осіб, поранених до 19 - Синєгубов

Жорстокість і руйнування, завдані РФ Україні, - це неймовірна трагедія в самому серці Європи в 21 столітті, її не можна пробачити - президент Молдови

До Кременчука з Києва виїхали криміналісти на пересувних лабораторіях для фіксації воєнного злочину РФ – голова Нацполіції

Глава МЗС Латвії закликав запровадити додаткові санкції проти РФ і "не телефонувати до Кремля" після російського удару по ТРЦ у Кременчуку

Санду: Молдова готова допомогти Україні з розмінуванням та повоєнним відновленням

Молдова готова і далі надавати Україні гуманітарну допомогу та приймати більше біженців – президент

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова щонайменше троє загиблих, 15 людей поранені - волонтер

Санду: Ми робимо все можливе, щоб не дозволити Придністров'ю загрожувати Україні та Молдові

Єрмак про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці: Україні потрібно більше зброї та систем ППО, РФ має бути визнано спонсором тероризму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА